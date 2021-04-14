Галицький районний суд Львова визнав винним львів’янина, що збив жінку на пішохідному переході на вул. Стуса. Водія звільнили від відбування покарання, однак зобов’язали сплатити потерпілій 83 тис. грн, ще 38,8 тис. грн їй має відшкодувати страхова компанія.

Як вказано у вироку суду від 6 квітня 2021 року, аварія трапилась на вул. Стуса на початку вересня 2020 року. Львів’янин за кермом Citroën Berlingo їхав у напрямку вул. Івана Франка, був неуважним та збив жінку, що переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Водій одразу викликав на місце медиків та поліцію. Унаслідок аварії жінка отримала відкритий перелом гомілково-ступневого суглобу. Винуватець ДТП частково відшкодував їй завдану шкоду, а саме 12 тис. грн. Проте жінка подала цивільний позов про відшкодування моральної та матеріальної компенсації.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олег Юрків визнав водія винним у вчиненні ДТП, однак звільнив від відбування покарання, призначивши рік іспитового терміну. Його зобов’язали відшкодувати ще 83 тис. грн потерпілій, а також 38,8 тис. грн має відшкодувати страхова компанія.