Volkswagen Bora в’їхав у авто Citroen Jumper, унаслідок чого авто збило 11-річного хлопця

Шевченківський районний суд Львова визнав винним водія таксі, що спричинив ДТП на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Чорновола. Винуватця аварії оштрафували на 4,2 тис. грн, а також зобов’язали відшкодувати понад 249 тис. грн потерпілому.

Аварія трапилась 21 вересня 2019 року на проспекті Чорновола неподалік будинку №101. Перед пішохідним переходом авто Volkswagen Bora в’їхав у авто Citroen Jumper. Унаслідок зіткнення автомобіль Citroen Jumper за інерцією поїхав вперед і збив 11-річного хлопця на нерегульованому пішохідному переході. Батько дитини, який був свідком ДТП, зазначив, що дитина почала переходити дорогу після того, як автомобілі зупинились. Однак бус раптово поїхав вперед та протягнув його сина ще 10 м.

Унаслідок аварії 11-річний хлопчик отримав закритий перелом плечової кістки, перелом нижньої щелепи, рвану рану на підборідді, вивих зубів. Після аварії дитина почала та продовжує відвідувати психолога через тривожний стан.

Львів’янин, який керував Volkswagen Bora, у суді повністю визнав свою провину. Він заявив, що їхав зі швидкість 46 км/год., однак відволікся та в'їхав у авто перед пішохідним переходом. Просить не позбавляти його водійських прав, бо працює таксистом та це єдине джерело доходу. Також зазначив, що має двох неповнолітніх дітей, а його дружина хвора на рак.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олександра Баєва визнала таксиста винним у вчиненні ДТП та призначила покарання у вигляді 4,2 тис. грн штрафу. Його також зобов’язали відшкодувати потерпілому понад 249 тис. грн, а 18 тис. грн стягнути із страхової компанії. На вирок може бути подана апеляція.