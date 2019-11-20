Збитого трамваєм 36-річного львів’янина оштрафували за порушення ПДР

Трамвай №8 на Сихові збив пішохода, який йшов трамвайною колією у навушниках

Сихівський районний суд Львова оштрафував на 340 грн пішохода, якого на Сихові збив трамвай. 36-річний чоловік йшов колією у навушниках та не чув сигналу водія. Окрім штрафу, з нього тепер стягнуть ще 384 грн судового збору.

Нагадаємо, прикрий інцидент стався уранці 25 вересня на просп. Червоної Калини навпроти торгового комплексу «Шувар». За даними патрульних, гальмівний шлях трамвая склав орієнтовно 50 метрів. Унаслідок ДТП пішохід у навушниках отримав множині забої тіла, без загрози життю. Також механічні пошкодження під час аварії отримав трамвай.

Винним у ДТП визнали саме 36-річного пішохода і поліція звернулася до суду з вимогою стягнути з нього штраф за адміністративне порушення за ст.124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів...).

Суддя Сихівського райсуду Микола Борачок визнав правоту поліцейських і оштрафував 36-річного пішохода на 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн). Він також має сплатити ще 384 грн судового збору. Таким чином, ранкова прогулянка трамвайною колією у навушниках, обійшлася винуватцю у 724 грн, не рахуючи синців.

До слова, трамвайна лінія на Сихові, за інформацією «Львівелектротрансу», передбачає швидкісний рух трамваїв. Однак пішоходи постійно ходять колією, не особливо зважаючи на трамваї.