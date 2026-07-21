З прислівниками буває складно: як правильно написати – «збоку» чи «з боку»
Написання прислівників іноді викликає труднощі. Водночас деякі слова лише зовні на прислівники, але належать до інших частин мови, тому й пишуться інакше. Важливо розрізняти такі випадки, адже від цього залежить правильний правопис.
Наприклад, як правильно писати слово «збоку» – разом чи окремо?
Мовознавчий сайт «Словопедія» пояснює:
Збоку – це прислівник і пишеться разом. Він означає «з бічної сторони», «осторонь». Також слово може вживатися у функції прийменника.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Приклади:
- Збоку біля стіни недбало лежали й стояли прихилені лопати, кайла, свердла (Олесь Досвітній).
- Збоку дивлячись — Христя не наймичка, а дочка рідна (Панас Мирний).
- Рідкодуб і Карась мовчки йшли збоку созівських гарб (Іван Кириленко).
Проте в окремих випадках «з боку» слід писати окремо. Тоді «бік» є іменником, ужитим із прийменником «з».
Наприклад:
- Візникова спина сонно хиталась з боку на бік (Михайло Коцюбинський).
У таких співзвучних словосполученнях іменник зберігає своє лексичне та граматичне значення й називає конкретний предмет (у цьому випадку – бік), тоді як прислівник лише вказує на місце, напрямок, час чи іншу обставину.