Слово може писатися по-різному

Написання прислівників іноді викликає труднощі. Водночас деякі слова лише зовні на прислівники, але належать до інших частин мови, тому й пишуться інакше. Важливо розрізняти такі випадки, адже від цього залежить правильний правопис.

Наприклад, як правильно писати слово «збоку» – разом чи окремо?

Мовознавчий сайт «Словопедія» пояснює:

Збоку – це прислівник і пишеться разом. Він означає «з бічної сторони», «осторонь». Також слово може вживатися у функції прийменника.

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Приклади:

Збоку біля стіни недбало лежали й стояли прихилені лопати, кайла, свердла (Олесь Досвітній).

Збоку дивлячись — Христя не наймичка, а дочка рідна (Панас Мирний).

Рідкодуб і Карась мовчки йшли збоку созівських гарб (Іван Кириленко).

Проте в окремих випадках «з боку» слід писати окремо. Тоді «бік» є іменником, ужитим із прийменником «з».

Наприклад:

Візникова спина сонно хиталась з боку на бік (Михайло Коцюбинський).

У таких співзвучних словосполученнях іменник зберігає своє лексичне та граматичне значення й називає конкретний предмет (у цьому випадку – бік), тоді як прислівник лише вказує на місце, напрямок, час чи іншу обставину.