Холодильник не підходить для зелених томатів, які ще мають достигнути

Восени помідори нерідко доводиться збирати зеленими через похолодання та загрозу заморозків. Проте частина плодів може достигнути й після того, як їх зняли з кущів. Щоб прискорити цей процес, важливо правильно відібрати томати, забезпечити їм відповідну температуру та скористатися природною дією етилену. Про це пише ТСН.

Які зелені помідори можуть достигнути

Для дозрівання найкраще підходять тверді плоди, які вже досягли характерного для сорту розміру, але ще не встигли змінити колір. Зовсім молоді темно-зелені помідори можуть так і не достигнути належним чином.

Перед зберіганням переберіть урожай. Плоди з тріщинами, вм’ятинами, мокрими плямами чи ознаками гниття відкладіть окремо, щоб вони не псували решту. Також перевірте плодоніжки: гострі або сухі частини можуть пошкоджувати сусідні томати.

Як прискорити дозрівання помідорів у коробці

Один із найпростіших способів – скласти зелені помідори в картонну коробку та залишити за кімнатної температури. Не заповнюйте її надто щільно: плоди мають бути доступними для огляду, а повітря повинно вільно циркулювати.

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Щоб прискорити достигання, покладіть до коробки стигле яблуко або банан. Ці фрукти виділяють етилен – газ, який бере участь у дозріванні плодів. Перевіряйте їх разом із помідорами та вчасно прибирайте ті, що починають псуватися.

Як використати паперовий пакет

Якщо помідорів небагато, замість коробки можна взяти паперовий пакет. Покладіть у нього відібрані плоди, за потреби додайте стигле яблуко чи банан і зробіть кілька отворів для вентиляції. Пакет допоможе утримувати частину етилену, але водночас не перешкоджатиме повітрообміну.

Перевіряйте томати щодня. Плоди, які вже почали змінювати колір, можуть достигнути досить швидко. Водночас терміни залежать від початкової зрілості, температури та сорту, тому не всі зелені помідори почервоніють однаково швидко.

За якої температури помідори достигають швидше

Температура впливає на швидкість дозрівання. За температури близько +21 °C процес зазвичай відбувається швидше, тоді як у прохолодному приміщенні, приблизно за +13 °C, він може тривати значно довше.

Не ставте коробки біля батарей, обігрівачів або під прямі сонячні промені. Надмірне нагрівання може погіршити стан плодів. Найкраще підійде сухе місце зі стабільною кімнатною температурою та належною вентиляцією.

Чи потрібно виставляти зелені помідори на сонце

Для дозрівання зібраним томатам не потрібне пряме сонячне світло. Їх можна залишити в коробці або паперовому пакеті в затіненому місці. Важливіше підтримувати відповідну температуру й регулярно перевіряти стан урожаю.

Якщо поставити помідори на сонячне підвіконня, вони можуть перегрітися, а нерівномірне нагрівання не гарантує швидшого дозрівання.

Як зберігати великий урожай, щоб помідори достигали поступово

Якщо зелених томатів багато й немає потреби прискорювати процес, кожен зрілий зелений плід можна окремо загорнути в папір. Потім розкладіть помідори в коробці одним шаром і поставте в прохолодне темне місце.

Регулярно перевіряйте врожай. Коли помідор почне змінювати колір, його можна розгорнути й перенести за кімнатної температури для завершення дозрівання. Такий спосіб дає змогу поступово використовувати плоди, а не отримати весь урожай стиглим одночасно.

Чи можна залишати зелені помідори достигати в пластиковому пакеті

Герметично закривати томати в поліетилені не варто: усередині може накопичуватися волога, що сприятиме псуванню. Якщо використовуєте пластиковий пакет, обов’язково передбачте отвори для вентиляції.

Для домашнього дозарювання зручнішими зазвичай є картонні коробки та паперові пакети. Вони допомагають утримувати частину етилену й водночас забезпечують кращий повітрообмін.

Чому зелені помідори не варто класти до холодильника

Холодильник не підходить для зелених томатів, які ще мають достигнути. Низька температура сповільнює цей процес і може негативно вплинути на смак та текстуру плодів.

Якщо хочете прискорити дозрівання, залиште помідори за кімнатної температури. Холодильник можна використати для вже стиглих томатів, якщо потрібно ненадовго сповільнити їх подальше достигання.

Як не втратити врожай під час дозрівання

Незалежно від обраного способу, регулярно оглядайте помідори. Стиглі плоди забирайте, а ті, на яких з’явилися пліснява, мокрі плями або гниль, одразу відокремлюйте від здорових.

Щоб зелені помідори достигли швидше, відберіть зрілі неушкоджені плоди, складіть їх у коробку або паперовий пакет і залиште в сухому місці за кімнатної температури. Стигле яблуко чи банан допоможуть завдяки виділенню етилену. А якщо потрібно зберегти великий урожай на довший час, загортайте томати в папір і дозарюйте поступово.