Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 травня, проведе велику прес-конференцію з нагоди підбиття підсумків двох років його каденції, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Вже можна говорити офіційно: 20 травня відбудеться прес-конференція президента. Це буде досить велика і детальна розмова, щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського, обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які повинні бути прийняті протягом третього року», – сказав Подоляк в коментарі агенції «Інтерфакс-Україна».

За його словами, наразі Офіс президента опрацьовує деталі, формат і можливі обмеження в зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони будуть офіційно озвучені найближчим часом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вступив на посаду президента 20 травня 2019 року.