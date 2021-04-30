Юлія Мендель

У п'ятницю, 30 квітня, стало відомо, що прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель залишає свою посаду. Її призначили влітку 2019 роки після конкурсу, оголошеного відразу після перемоги Зеленського на виборах.

До призначення Мендель працювала на телеканалах ICTV, «Еспрессо-ТВ», «Інтер», співпрацювала з The New York Times, писала для українського Forbes і американського Politico. За час роботи прес-секретарем глави держави Мендель втрапила у безліч скандалів.

Стосунки з журналістами

Юлія Мендель відзначилася упередженим, а часом і агресивним ставлення до деяких ЗМІ та окремих журналістів.

Багатьом журналістам відмовляли в акредитаціях на події за участі президента. Крім того, Мендель у соцмережах видаляла журналістів з друзів через незручні запитання.

Також траплялись випадки, коли Мендель поводилась щодо журналістів досить агресивно. Так, вона відштовхувала журналіста «Схем» Сергія Андрушка, який намагався поставити запитання Зеленському та тодішньому главі Офісу президента Андрію Богдану.

Сама Юлія Мендель заявила, що не штовхнула, а зупинила Андрушко, який «поводився нецивілізовано».

Після цього прессекретаря глави держави звинуватили в непрофесіоналізмі та навіть вимагали її звільнення. Її поведінку також засудили у Національній спілці журналістів.

Однак, президент Зеленський ставав на захист Мендель, кажучи: «Дівчинку буду захищати». Сама ж Мендель, після того, як інцидент набув розголосу, скаржилася на цькування.

Журналіст «Радіо Свобода» Крістофер Міллер, журналістка видання «Апостроф» Юлія Забєліна та журналістка видання «Лівий берег» Наталія Шимків також розповідали, що стикалися з агресивною поведінкою прессекретарки.

Соцмережі та неоднозначні заяви

Перший скандал із Юлією Мендель трапився вже за 5 днів після призначення. 8 червня 2019 року в ефірі «1+1» вона звинуватила українських військових у тому, що вони нібито обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури у відповідь на провокації бойовиків. Тоді її навіть викликали на допит до генпрокуратури.

Також неоднозначну реакцію викликала поява Юлії Мендель на державному телеканалі «Дом», де вона мала вести передачу «Погляд з Банкової» про досягнення Офісу президента. Пілотний випуск почав стрімко набирати негативні відгуки на Youtube. Під роликом на сьогодні понад 18 тис. «дизлайків» та менш як 1 тис. «лайків».

Після шквалу негативних реакцій і питань від користувачів соцмереж шеф-редактор телеканалу Олексій Мацука зробив окрему заяву, в якій запевнив, що Мендель не працює на телеканалі та не є ведучою.

В ефірі того ж телеканалу Юлія Мендель висловила думку про нібито існування в Україні «української російської мова». Це викликало хвилю критики на її адресу, у відповідь на що, прес-секретарка президента закликала борців за українську мову направити енергію на навчання звичайної граматики. Після цього в Офісі президента заявили, що висловлювання Мендель є її особистою думкою.

Крім того, у дописах у соцмережах Мендель нерідко припускалася помилок, а іноді й відвертих ляпів.

Так, коментуючи хворобу Зеленського вона написала «На жаль… Президент почувається добре». Пізніше вона поправила допис, однак оригінал залишився в історії виправлень.

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Крім того, Мендель називала Литву Латвією, однак пізніше запевнила, що це був тролінг.

Ще одна досить дивна історія з Юлією Мендель трапилась коли у 2020 році мережею ширилися чутки про вагітність прес-секретарки від президента. Фейк був досить очевидний, але Мендель все ж вирішила на нього відреагувати.

Крім того, мережею ширилися фото, на яких Мендель зі стрічкою пропагандистського каналу Russia Today. Утім прес-секретарка президента заявила, що цей знімок був зроблений нібито на Halloween-вечірці у 2016 році.

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