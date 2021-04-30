Юлія Мендель була речницею президента Володимира Зеленського майже два роки

Юлія Мендель написала заяву про звільнення з посади прес-секретарки президента Володимира Зеленського. Про це 30 квітня повідомили із посиланням на власні джерела в Офісі президента українські ЗМІ, зокрема «Українська правда», «Бабель» та «Громадське».

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Бабелю» підтвердив звільнення Мендель з цієї посади. Він уточнив, що наразі вона тимчасово продовжує виконувати обов’язки речниці, поки «завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи ОП».

Зокрема, за даними УП, Юлія Мендель, ймовірно, залишиться в прес-службі, однак працюватиме на іншій позиції. Відомо, що в неї були напружені відносини з першим заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком, який ініціював її звільнення, коли ОП очолював ще Андрій Богдан.

Хто саме займе цю посади наразі невідомо. Зазначимо, що Юлія Мендель працювала речницею президента майже два роки.

Журналістка Юлія Мендель перемогла у конкурсі на посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського ще в червні 2019 року. Раніше працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо» та «Інтері», писала для українського Forbes і американського Politico, кілька років співпрацювала з газетою The New York Times.

Під час перебування на цій посаді Мендель потрапила в кілька скандалів. Зокрема, у вересні 2019 року штовхнула журналіста «Радіо Свободи» Сергія Андрушка, коли той хотів поставити запитання Зеленському.

Також влаштувала суперечку в Twitter із відомим економістом Андерсом Ослундом, чи дійсно Володимир Зеленський протистоїть олігархам. Той запитав у неї, чи дійсно це так, адже, за його спостереженнями, український президент жодного разу критично не висловився про Ігоря Коломойського. Мендель відповіла, що Ослунд пише це під впливом «старих наративів дезінформації», а також тому, що його «звільнили» (він працював в наглядовій раді «Укрзалізниці», ­­– ред).

В березні 2021 року Мендель долучилася до програми «Взгляд с Банковой» на телеканалі ДОМ. Під час одного із ефірів вона заявила, що в Україні існує «українська російська мова».