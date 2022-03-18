Підприємці на час війни зможуть отримати від держави кредит під 0%

На час дії воєнного стану бізнес зможе отримати кредит під 0% річних обсягом до 60 млн грн, а кількість дозволів для підприємців скоротять з 600 до приблизно 20, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Наш уряд вже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми “5-7-9%”. Створюємо нову можливість – будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану та одного місяця після війни», – заявив Зеленський у відеозверненні, опублікованому вночі у п’ятницю, 18 березня.

За його словами, після цього періоду діятиме мінімальна ставка у 5%. Максимальна сума, яку підприємці зможуть взяти у кредит, становить 60 млн грн – «щоб було ширше коло тих бізнесів, які зможуть користуватися нашою програмою».

Президент також анонсував масштабне скорочення регуляцій: з понад 600 дозволів і ліцензій, які вимагалися для роботи бізнесу, кількість скоротять до близько 20 документів, які неможливо скасувати. До останніх, зокрема, належить дозвіл на поводження з радіоактивними відходами.

«Для більшості працюватиме декларативний принцип – оголосив про початок діяльності і вільно працюєш», – пояснив він.

Нагадаємо, це буде другим масштабним пакетом підтримки бізнесу в умовах війни. Перший пакет передбачав можливість ФОПам 1 і 2 груп платити податки добровільно, скасування всіх перевірок для всівх бізнесів, скасування акцизів на пальне та інші заходи. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.