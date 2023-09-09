Президент Володимир Зеленський доручив переглянути й оновити систему професійних свят і днів пам’яті в Україні. Про це Зеленський розповів 9 вересня у своєму зверненні.

Зеленський, для прикладу, зазначив, що вже багато років у другу суботу вересня в Україні відзначають одночасно День фізичної культури і спорту та День українського кіно.

«І подібних збігів у нашому календарі надто багато. День юриста і День художника. День будівельника і День працівників ветеринарної медицини. Є збіги професійних днів і днів пам’яті. Зокрема, наступного року, у травні, День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу збігається з Днем науки. Очевидно, що є багато неприпустимих змішувань сенсів», – пояснив президент.

Він зазначив, що деякі професійні спільноти відзначають свій день ще за радянськими традиціями, деякі надзвичайно важливі дні пам’яті та дні українських здобутків узагалі не відображені в нашому офіційному календарі, а деякі професійні спільноти, чия робота заслуговує і поваги, і уваги, поки що не мають свого професійного дня – наприклад, спільнота українських істориків.

«Власне, я доручив уряду України, відповідним державним інституціям переглянути всю цю систему державної уваги й оновити її справедливо й логічно», – резюмував Зеленський.

До слова, із 1 вересня Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новий календар для нерухомих свят. Як і анонсувалось, відтепер Великдень та пов’язанні з ним свята святкуватимуть так, як і зараз. Натомість усі свята зі сталими датами відзначатимуть за новим календарем.