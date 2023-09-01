Усі свята зі сталими датами відзначатимуть за новим календарем

Із 1 вересня Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новий календар для нерухомих свят. Як і анонсувалось, відтепер Великдень та пов’язанні з ним свята святкуватимуть так, як і зараз. Натомість усі свята зі сталими датами відзначатимуть за новим календарем.

Запровадження нового календаря почалось із 1 вересня, оскільки саме з цієї дати, за візантійською традицією, починається релігійний рік за григоріанським календарем. Тоді як новий релігійний рік за юліанським календарем починається з 14 вересня.

Коли святкувати основні релігійні свята:

Початок індикту – 1 вересні (замість 14 вересня);

Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня (замість 21 вересня);

Воздвиження Хреста Господнього – 14 вересня (замість 27 вересня);

Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (замість 14 жовтня);

Архістратига Михайла – 8 листопада (замість 21 листопада);

Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада (замість 4 грудня);

Андрія Первозванного – 30 листопада (замість 13 грудня);

День Святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня);

Різдво Христове – 25 грудня (замість 7 січня);

Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня (замість 8 січня);

Щедрий вечір, день Святої Маланки – 31 грудня (замість 13 січня);

Обрізання Господнє – 1 січня (замість 14 січня);

Богоявлення, Водохреще – 6 січня (замість 19 січня);

Стрітення Господнє – 2 лютого (замість 15 лютого);

Благовіщення Діви Марії – 25 березня (замість 7 квітня);

Великий піст 2024 – з 18 березня до 4 травня;

День Святого Юрія – 23 квітня (замість 6 травня);

Вербна неділя у 2024 році – 28 квітня;

Великдень 2024 – 5 травня;

Вознесіння Господнє 2024 – 13 червня;

Трійця 2024 – 23 червня;

Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) – 24 червня (замість 7 липня);

Апостолів Петра та Павла – 29 червня (замість 12 липня);

Пророка Іллі – 20 липня (замість 2 серпня);

Маковея (Медовий Спас) – 1 серпня (замість 14 серпня);

Преображення Господнє – 6 серпня (замість 19 серпня);

Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня (замість 28 серпня).

Детальніше оновлений календар ПЦУ можна переглянути за цим посиланням, а УГКЦ – за цим. При цьому, жодні традиції щодо святкування того чи іншого свята не зміняться.

Додамо, що в Україні вже кілька років тривала дискусія про перехід церковного календаря УГКЦ та ПЦУ на григоріанське літочислення. У 2022 році ПЦУ дозволила святкування Різдва 25 грудня, а 24 травня 2023 року Церква ухвалила офіційне рішення про перехід. Натомість УГКЦ анонсувала перехід на новий календар 6 лютого 2023 року. Ті парафії чи поодинокі громади, які ще не готові перейти на новий календар, за благословенням єпархіального єпископа можуть залишатися на юліанському календарі ще декілька років.

Додамо, що через перенесення свят Верховна Рада скасувала вихідний 7 січня та офіційно перенесла День української державності з 28 на 15 липня, а Покрову – з 14 жовтня на 1 жовтня.