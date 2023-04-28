Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти воєнкомів із ТЦК на фронт. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

На місце цих військових у ТЦК призначатимуть бійців, які отримали поранення.

«[Зеленський] дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залужному. Переважну більшість воєнкомів, які давно сидять [у центрах комплектацій] відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб», – сказав Резніков.

Він уточнив , що центрами комплектування та соціальної підтримки опікується нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

«Він цим займається системно. Реформа центрів комплектації давно вже на часі. Тому ми разом з Міністерством цифрової трансформації розвиваємо проект "Оберіг"», – сказав Резніков.

Проект передбачає оцифрування всіх документів, які накопичились, багато документів буде підтягуватись автоматично, наприклад, про одруження. Таким чином буде зменшено навантаження на центри комплектування і вирішиться кадрове рішення.