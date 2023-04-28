Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів із тилу на фронт
На місце воєнкомів у ТЦК призначатимуть бійців, які отримали поранення
Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти воєнкомів із ТЦК на фронт. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
На місце цих військових у ТЦК призначатимуть бійців, які отримали поранення.
«[Зеленський] дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залужному. Переважну більшість воєнкомів, які давно сидять [у центрах комплектацій] відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб», – сказав Резніков.
Він уточнив , що центрами комплектування та соціальної підтримки опікується нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.
«Він цим займається системно. Реформа центрів комплектації давно вже на часі. Тому ми разом з Міністерством цифрової трансформації розвиваємо проект "Оберіг"», – сказав Резніков.
Проект передбачає оцифрування всіх документів, які накопичились, багато документів буде підтягуватись автоматично, наприклад, про одруження. Таким чином буде зменшено навантаження на центри комплектування і вирішиться кадрове рішення.