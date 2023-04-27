У Черкасах троє працівників ТЦК побили цивільного

У Черкасах представники Територіального центру комплектування [нова назва військкоматів] побили чоловіка під час вручення повістки. Відео з інцидентом почало поширюватись у соцмережах 27 квітня, поліція вже почала розслідування.

На відео люди у військовій формі та з документами в руках сперечаються з цивільним. Через кілька секунд починається бійка, яку зафіксувала вулична камера спостереження. Через особливості ракурсу на відео не видно, хто кого вдарив першим. Однак чітко видно, як один з військових вдарив чоловіка кулаком в обличчя.

Двоє його побратимів повалили цивільного на землю, після чого військовослужбовець вдарив чоловіка ногою в голову. Після цього військові повели чоловіка попід руки у невідомому напрямку, а відео обірвалося. За словами журналіста Андрія Цаплієнка, бійка почалась під час спроби вручення повістки.

В коментарі для ТСН прес-служба обласної поліції підтвердила факт бійки і заявила про перевірку інциденту.

«Є заяви як від однієї сторони, так і від іншої. Вони розглянуті та зареєстровані. Наразі зібрані всі матеріали та направлені до Державного бюро розслідувань», – розповіли правоохоронці.

На питання про те, через що саме виник конфлікт, в поліції поки не дали прямої відповіді, але не виключили, що він міг спричинитись дійсно через видачу повістки. У ТЦК інцидент поки що не коментували.