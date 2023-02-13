Посаду першого заступника міністра оборони тепер може обійняти військовий у званні генерал-лейтенант або віце-адмірал. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Раніше на цю посаду могла бути призначена лише цивільна особа.

Як зазначено в указі, опублікованому ввечері в понеділок, 13 лютого, військовослужбовець може бути призначеним на посаду першого заступника міністра оборони лише на час дії в Україні воєнного стану.

Зауважимо, за кілька годин до цього призначення міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що у нього будуть нові заступники. За словами міністра, він вже подав відповідні подання для погодження в уряд.

ЗМІ повідомляли, що одним із заступників Резнікова може стати засновник Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» Віталій Дейнега. Згодом сам Дейнега підтвердив інформацію, що отримав таку пропозицію й має намір її прийняти.

Також додамо, що на початку лютого в парламенті обговорювали звільнення Резнікова з посади міністра оборони і призначення на цю посаду керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майора Кирила Буданова. Однак законодавство забороняє призначати на цю посаду військових, до того ж, це суперечить стандартам НАТО, в яке прагне вступити Україна.