Зеленський і Тимошенко обмінялись шпильками через Facebook

Президент України Володимир Зеленський і лідерка парламентської партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко обмінялися взаємними шпильками. Зеленський звинуватив Тимошенко у спробі повернути практику «договірняків» і пожартував над її фігурою, а Тимошенко у відповідь заявила, що чекає Зеленського на корпоративах «зі своїм піаніно», прозоро натякнувши на сороміцький номер у виконанні нинішнього президента.

Все почалося з моменту, коли «theБабель» опублікував у понеділок цитати голови Офісу президента України Андрія Богдана із закритої зустрічі з журналістами, де той розповів, що Тимошенко пропонувала Зеленському призначити її людей на низку державних посад. Того ж дня ввечері Тимошенко в ефірі «Свободи слова» на ICTV підтвердила, що справді пропонувала президентові свої кандидатури, зокрема, на посаду керівника Державної зернової продовольчої корпорації. Зазначимо, що після ухвалення земельної реформи Тимошенко перейшла в опозицію.

Наступного дня Володимир Зеленський уточнив, що Тимошенко подала йому список своїх людей на «солодкі посади» взамін на обіцянку протягом року підтримувати всі ініціативи «Слуги народу» у парламенті.

«Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного президента, імітуючи турботу про народ. […] Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на “солодкі” місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі “Слугою народу” у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків скінчилася назавжди», – написав Зеленський у Facebook.

Після цього він ще й поіронізував над фігурою Тимошенко: «Подивіться, який гарний вигляд має зараз “опозиція”. Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають “солоденького”».

Реакція Тимошенко з’явилася через дві години і також у Facebook. Вона вирішила пригадати Зеленському його минуле коміка, пригадавши його виступ 2016 року, коли він імітував гру на піаніно статевим органом.

«Нагадаю вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п'ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Словом, чекаємо вас на корпоративах. Можна зі своїм піаніно», – написала Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

Судячи з усього, такий взаємний тролінг і перепалки подобаються українським користувачам Facebook. За п'ять годин допис Зеленського зібрав понад 17 тис. вподобань і понад 2100 поширень, а допис Тимошенко за три години отримав понад 9 тис. вподобань і понад 1700 поширень.