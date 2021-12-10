Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами з нагоди Дня місцевого самоврядування

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами з нагоди Дня місцевого самоврядування двох голів громад з Львівщини. Відповідний указ президента від 8 грудня оприлюднений на сайті глави держави.

Відповідно до указу, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено:

Гутника Володимира Степановича — Зимноводівського сільського голову Львівського району;

Канівця Олега Леонідовича — Стрийського міського голову.

Нагороди присвоєні «за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм».

58-річний Олег Канівець вперше обраний мером Стрия у 2020 році, йшов на вибори як самовисуванець. Раніше був народним депутатом VII скликання від «Батьківщини». 57-річний Володимир Гутник у 2020 році теж йшов на вибори як самовисуванець, раніше був обраний сільським головою як кандидат від БПП «Солідарність».