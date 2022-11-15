Зеленський заявив, що Україна не дозволить Росії вичікувати й наростити сили

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту країн G20, який розпочався у вівторок, 15 листопада, в Індонезії. У своєму зверненні він, зокрема, назвав три обов’язкові умови для припинення війни в Україні.

За його словами, які цитує The Guardian, Росія мусить підтвердити територіальну цілісність України, вивести з території країни усі свої війська та виплатити відшкодування за завдані збитки.

Він також закликав організувати міжнародну конференцію для «скріплення ключових елементів повоєнної безпекової архітектури» та недопущення нової російської агресії.

«Коли усі антивоєнні заходи будуть запроваджені, документ про завершення війни мусить бути підписаний сторонами», – сказав Зеленський.

Говорячи про припинення війни, президент сказав, що Україна не дозволить Росії вичікувати і нарощувати свої сили.

Він також наголосив, що руйнівну війну Росії настав час припинити.

#UPDATE Now is the time to end Russia's "destructive" war and "save thousands of lives", Ukrainian President Volodymyr Zelensky tells G20 summit in Bali via video address.



"I am convinced now is the time when the Russian destructive war must and can be stopped," he said pic.twitter.com/YZ7yCiJas9 — AFP News Agency (@AFP) November 15, 2022

Дивіться повне відеозвернення Володимира Зеленського до учасників саміту G20:

Саміт G20 проходить в Індонезії на острові Балі 15 і 16 листопада. Україна не є членом G20, але отримала запрошення взяти участь у саміті. Однією з учасниць G20 є Росія.

Президент України бере участь у саміті G20 онлайн, за допомогою відеозв’язку.

До G20 входять 20 країн світу з найрозвинутішими економіками. Водночас майже половина з цих країн досі не ввела санкцій проти Росії.