Генеральна Асамблея ООН на спеціальній сесії ухвалила резолюцію авторства України та ще низки держав, в якій міститься заклик до Росії відшкодувати збитки, завдані повномасштабною агресією. Про це повідомляє «Європейська правда».

За резолюцію проголосували 94 країни, проти висловилися 14, ще 73 утрималися. Проти резолюції висловилися 14 країн: Багами, Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Центрально-Африканська Республіка та Зімбабве. Цікаво, що традиційно проросійськи налаштована Угорщина підтримала резолюцію.

Держави ООН, які підтримали документ, визнають, що РФ має бути притягнуто до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні або проти України, включно з її агресією та порушенням Статуту ООН, а також будь-якими порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини.

Результати голосування Генасамблеї ООН щодо виплати Росією репарацій Україні

Наголошується, що Росія повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням шкоди, заподіяної такими діяннями.

Також держави, що підтримали резолюцію, визнають необхідність створення у співпраці з Україною «міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат або шкоди, що є наслідком міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти України».

Резолюція рекомендує створення членами ООН у співпраці з Україною міжнародного реєстру збитків для реєстрації доказів, заподіяних усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також Україні внаслідок міжнародних протиправних діянь Росії в Україні.

«Саме Російська Федерація загрожує механізму міжнародної безпеки та підриває крихку стабільність, досягнуту після Другої світової війни. Насправді саме Росію треба звинувачувати в поділі світу. Пропозиція, яка сьогодні перед вами, є проголошенням того, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності створення конкретного механізму відшкодування збитків, який вдихне життя в цю декларацію», – наголосив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час представлення проекту резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених розв'язаною росією війною.

Кислиця нагадав, що реагуючи на наслідки іракського вторгнення в Кувейт, Рада Безпеки ООН у 1991 році ухвалила низку резолюцій, відповідно до яких було створено комісію та фонд для відшкодування збитків, спричинених війною. Він також додав, що Росія скористалась би правом вето і не дала б ухвалити подібне рішення сьогодні.