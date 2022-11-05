В ініційовану Росією резолюцію про засудження неонацизму внесли поправку, якою фактично засуджується її агресія проти України. В результаті Росія була змушена проголосувати за свою ж резолюцію і фактично засудила сама себе, повідомили радник міністра закордонних справ України Георгій Тихий і постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Багато років поспіль (з 2005 року) Росія виносила на голосування ГА ООН резолюцію, в якій нібито йшлося про засудження неонацизму. Мовляв, хто ж таке не засудить? Але текст завжди був сповнений – очікувано – рашистських маніпуляцій. Тому Україна та США завжди голосували проти. Російська пропаганда потім робила з цього шоу під назвою "Україна та США не проти нацизму"», – розповів Тихий.

Але цьогоріч не сталося так як гадалося, зауважив він. Росіяни знову винесли на розгляд Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН проект документа. Але завдяки роботі МЗС і Постійного представництва України при ООН вдалося не лише повністю змінити баланс голосів за цю резолюцію, але і включити до неї нове формулювання. Воно звучить так: «Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну "неонацизм" з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму».

Комунікаційний радник міністра закордонних справ пояснив, що в перекладі з дипломатичної мови це означає «досить брехати, в маячню про "неонацизм в Україні" більше ніхто не вірить».

Таким чином Росія опинилася в пастці – бо з цією правкою була змушена проголосувати за оновлений текст «із засудженням себе самої». І проголосувала.