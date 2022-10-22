Ентоні Блінкен запевнив, що США готові розглядати всі засоби для просування дипломатії, якщо побачать таку можливість, але наразі не бачить її

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про відсутність ознак того, що Росія готова припинити свою агресію в Україні і перейти до дипломатії. Про це він заявив на прес-конференції з главою МЗС Франції Кетрін Колонна, повідомила 22 жовтня «Європейська правда».

«Коли йдеться про дипломатію для припинення війни, це повністю залежить від того, чи Росія дійде до того місця, де вона дійсно буде зацікавлена у припиненні агресії, яку вона розпочала, на даний момент ми не бачимо жодних доказів цього», – заявив Блінкен.

За його словами, навпаки, Росія подвоює і потроює свою агресію. Це проявляється у мобілізації сотень тисяч росіян, фіктивних референдумах та незаконній анексії, а також обстрілах та руйнуванні цивільної інфраструктури.

«Усе вказує на те, що президент Путін – далекий від бажання займатися змістовною дипломатією, продовжує діяти в протилежному напрямку. Фундаментальна проблема, яку він має, полягає в тому, що український народ не тільки надзвичайно мужній і стійкий, він також дуже успішний у тому, щоби не тільки відбити агресію, але й повернути собі свою землю», – вважає держсекретар США.

Він заначив, що на противагу Росії українці борються за свою країну, за свою землю, за своє майбутнє.

«Чим швидше президент Путін зрозуміє це і прийде до цього висновку, тим швидше ми зможемо закінчити цю війну», – вважає Блінкен.

Також він додав, що США будуть розглядати всі засоби для просування дипломатії, якщо побачать таку можливість. І додав, що «на даний момент Росія не демонструє жодних ознак бажання займатися змістовною дипломатією».