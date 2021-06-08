На футболці президента позначено його прізвище та цифра 95

Президент Володимир Зеленський назвав нову форму національної збірної України з футболу особливою. Крім того, глава держави отримав свій екземпляр. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Нова форма національної збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати», – написав політик.

На футболці президента позначено його прізвище та цифра 95. Зеленський поділився світлинами у мережі.

Зеленський зазначив, що на формі зображено декілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя.

«Наша країна – єдина й неподільна. Крим – це Україна», – підсумував голова держави.

Як інформував ZAXID.NET, представники Української асоціації футболу представили нову форму збірної з футболу, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом та територією на сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!».

Представники влади Росії вже висловили невдоволення новою формою української збірної. Зокрема, депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев закликав УЄФА заборонити її, бо це, за його словами, є «висловленням певної політичної позиції», яка відрізняється від позиції Москви.