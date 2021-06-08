Збірна України з футболу оновила пісенний плейлист на Євро-2020, прибравши з нього російських виконавців. Про це повідомляє «UA Футбол».

Оновити список композицій національну команду вочевидь змусив резонанс у ЗМІ, адже після того, як командам-учасницям було запропоновано сформувати плейлисти своїх країн для створення святкової атмосфери і кращої комунікації з фанатами, виявилось, що у плейлисті збірної України на сервісі Spotify третина пісень належала російським виконавцям.

Серед переліку пісень плейлиста був і російських виконавців Morgenshtern, 10age та DEAD BLONDE, не дивлячись на те, що Мінкульт і СБУ внесли першого виконавця в список осіб, що загрожують національній безпеці України, а трек другого виключили з офіційного плейлиста Євро-2020 через ненормативну лексику.

Після резонансу, плейлист був оновлений. І в ньому вже не виявилося російських виконавців.

Тепер в переліку 50 пісень. І жодного російського виконавця. Прослухати оновлений плейлист можна за посиланням.

Щоправда, після оновлення з переліку зникла і єдина українська пісня, яка була до цього – «Їхали козаки» групи «Тінь сонця».

Як інформував ZAXID.NET, 6 червня збірна України з футболу презентувала нову форму, у якій вона зіграє на Чемпіонаті Європи 2020 року. На передній частині футболки, у центрі розміщена емблема збірної, а також контури України. Також на комірі є написи «Слава Україні!» та «Героям Слава!».

Нова форма збірної України для Євро-2020 викликала чималий резонанс у Росії, представники якої виступили з вимогами до УЄФА заборонити її начебто через «політизацію футболу».