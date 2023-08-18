Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни процедури відбору суддів Конституційного суду, потрібний для виконання умов Єврокомісії на шляху України до членства в ЄС. Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні.

«Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз», – повідомив президент України.

Закон передбачає, що Апарат Верховної Ради протягом 30 днів з дня оприлюднення оголошення про початок конкурсного відбору приймає документи від претендентів на участь у відборі на посаду судді Конституційного суду. На підставі поданих документів профільний комітет парламенту на своєму засіданні встановлює відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду, та приймає обґрунтоване рішення про допуск або недопуск кандидатів до конкурсного відбору.

Також документ встановлює принципи формування та повноважень дорадчої групи експертів. Дорадча група експертів формуватиметься за таким принципом: у ній будуть три представники від міжнародних партнерів, при цьому один із членів – це представник Венеційської комісії, ще три представники – українські національні експерти.

Як відомо, реформа системи відбору суддів Конституційного суду є одним із семи критеріїв Єврокомісії, виконання якого є необхідним для подальшого зближення України з ЄС.

Верховна Рада ухвалила закон в першому читанні у червні, а в другому – наприкінці липня, з нормою, яка посилює роль міжнародних експертів у відборі суддів. Венеційська комісія у своїй оцінці законопроєкту №9322 висловила жаль, що її рекомендація щодо включення сьомого члена до складу Дорадчої групи експертів не була виконана. Однак Венеційська комісія привітала «значні покращення», запропоновані у відповідь на її ключові рекомендації.