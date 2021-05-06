Президент Володимир Зеленський підписав закон, який забезпечує рівні можливості в догляді за дитиною для матері й батька. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Оформити декретну відпустку можна було й раніше, але для цього потрібно було надати довідку з місця роботи або навчання матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну її декрету.

«Таким чином закріпився дискримінаційний підхід, за яким право батька чи інших родичів на відпустку для догляду за дитиною було похідним від права матері, тобто лише мати могла делегувати право на декрет іншим», – пояснюють в ОП.

Закон також запроваджує новий вид відпустки – одноразова відпустка при народженні дитини. Вона може тривати до 14 днів і має оплачуватися коштом роботодавця. Її надають комусь одному:

чоловіку, чия дружина народила дитину;

батьку дитини, якщо він не одружений із її матір’ю, але проживає спільно;

бабусі, діду або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею.

Крім того, за бажанням матері або батька дитини їй (йому) надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Передбачено, що скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій для працівників, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких матерів та батьків, які виховують дитину без батька (матері), зокрема й в разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі.

Також в законі встановлено право на додаткову відпустку рівною мірою для жінок і чоловіків, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.