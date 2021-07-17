Президент Володимир Зеленський 16 липня підписав закон про добровільне одноразове декларування активів, спрямований на виведення з тіні доходів фізичних осіб. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Згідно із законом, із 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року в Україні відбудеться одноразове декларування активів громадян України. У цей час вони можуть добровільно подати декларацію з перерахуванням активів, за які до 1 січня 2021 року не були сплачені податки.

До таких активів належать, приміром, нерухомість, рухоме майно, цінні папери, частки в компаніях, банківські рахунки тощо. Але доходи, отримані злочинним або терористичним шляхом, так легалізувати не вийде. При цьому вказувати джерело походження декларованих доходів закон не зобов'язує.

З цих задекларованих активів протягом 10 днів треба буде сплатити податки згідно із законом:

5% від вартості майна чи коштів, які перебувають в Україні, зокрема на банківських рахунках, в цінних паперах чи банківських металах;

9% від вартості майна, якщо українець тримає його в офшорах;

2,5% – якщо на незадекларовані доходи протягом 1 вересня 2021 року – 31 серпня 2022 року були куплені облігації державної позики.

У разі декларування активів і сплати податків із них держава гарантує звільнення від відповідальності за порушення податкового й валютного законодавства. А інформацію в деклараціях не можна буде розголошувати без рішення суду.

Для звільнення від відповідальності добровільних декларантів тіньового майна Зеленський підписав ще один закон. Він поширюється лише на дії, вчинені щодо таких активів до 2021 року, і визначає, що відомості про ці активи не можуть бути використані для судового переслідування.

Під дію податкової амністії не підпадатимуть олігархи та державні службовці, а також члени їхніх сімей. Влада сподівається, що добровільне декларування доходів зацікавить середній бізнес і тих працівників, які отримували нелегальний дохід «у конвертах».