Володимир Зеленський під час підписання закону про ратифікацію в Україні Стамбульської конвенції

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію в Україні Стамбульської конвенції. Про це глава держави повідомив в Instagram.

«Підписаний! Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації. Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров'я людини — найвища цінність», – написав Зеленський.

Нагадаємо, що 20 червня Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію щодо запобігання насильству проти жінок, домашньому насильству, а також боротьби з цими явищами. «За» проголосували 259 депутатів, проти — лише 8.

Ратифікація вважається гарним сигналом напередодні саміту ЄС щодо готовності України впроваджувати необхідні реформи, оскільки для держав-членів ЄС це є своєрідним «маркером цивілізованості».

Детальніше про Стамбульську конвенцію, її зміст та наслідки ратифікації для України читайте в матеріалі ZAXID.NET.