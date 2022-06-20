Дівчата з плакатами на підтримку ратифікації в Україні Стамбульської конвенції

Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, повідомили в понеділок, 20 червня народні депутати Ярослав Железняк та Андрій Осадчук.

За ратифікацію документа проголосували 259 депутатів, проти – вісім. Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про ратифікацію конвенції 18 червня. Наприкінці січня 2022-го друга петиція з вимогою ратифікувати документ набрала необхідну кількість голосів і президент на неї відреагував. Зеленський обіцяв, що після доопрацювання МЗС низки документів конвенцію ратифікує Верховна Рада. Перша петиція щодо ратифікації Стамбульської конвенції набрала необхідну кількість голосів у травні 2020 року.

За інформацією «Української правди», вимога ратифікації Стамбульської конвенції непублічно озвучувалася деякими державами-членами ЄС як передумова затвердження статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Що таке Стамбульська конвенція

Стамбульська конвенція – це міжнародна угода Ради Європи, яку станом на січень 2020 року підписали уже понад 35 країн Європейського Союзу. Україна була однією із держав-авторок Конвенції й однією з перших підписала її. Це сталося у 2011 році. Однак понад 10 років Україна не могла її ратифікувати.

Важливість конвенції в тому, що це перший міжнародний юридично обов'язковий законодавчий акт, покликаний захищати права жінок в усьому світі й у будь-який час – як мирний, так і упродовж війн.

Цей документ встановлює кримінальну відповідальність за насильство проти жінок. У низці статей її автори конкретизують, про які форми насильства йдеться: це не лише сексуальне й фізичне, а ще й психологічне, економічне, примусовий шлюб, примусовий аборт або стерилізація, каліцтво жіночих геніталій, «злочини, вчинені в ім’я так званої честі», переслідування тощо.

Як повідомило «Громадське» з посиланням на дані Національної соціальної сервісної служби України, у 2021 році органи та установи, що протидіють домашньому насильству, зафіксували понад 284 тися. звернень про вчинення домашнього насильства. Найбільше звернень про насильство в сім’ї надходило від жінок – 233210. Найчастіше по допомогу зверталися мешканки Києва (36114 звернень), а також Дніпропетровської (24174) та Львівської (21198) областей.

Водночас проти ратифікації Стамбульської конвенції виступають релігійні й консервативні організації. Так, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій погрожувала, що якщо документ ратифікують, то це викличе нову хвилю громадських протестів, невдоволення і критики в адресу керівництва України.

Релігійні діячі наголосили, що Стамбульська конвенція запроваджує поняття «гендер» як ідеологічний концепт самоідентифікації людини.

«Ігнорування факту наявності біологічних статей, які характеризують жінку або чоловіка, і пов’язане з цим зобов’язання навчати дітей нестереотипним гендерним ролям несе загрози спотворити в молодого покоління свою статеву ідентичність, популяризувати одностатеві сексуальні стосунки та поширити випадки захворювання на гендерну дисфорію серед дітей і молоді», – йшлося у зверненні релігійних діячів, опублікованому за кілька днів до голосування за ратифікацію документа.

Рада Церков закликала розвивати натомість українське законодавство, щоб протидіяти домашньому насильству, насильству проти жінок за прикладом інших країн Європи, які відмовилися від ратифікації Стамбульської конвенції.