У травні 2020 року перша така ж петиція теж зібрала понад 25 тис. голосів

Петиція про заклик до президента України внести законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції до Верховної Ради України вже набрала понад 25 тис. необхідних підписів. Про це йдеться на сайті інтернет-представництва президента.

Це вже друге таке звернення: у червні Володимир Зеленський обіцяв, що внесе документ до парламенту. У травні 2020 року перша така ж петиція теж зібрала понад 25 тис. голосів.

Громадська ініціатива «Марш жінок», яка подала першу петицію у 2020, нагадала: Зеленський запевнив, що доручить Міністерству закордонних справ України та Міністерству соціальної політики України оперативно опрацювати питання та внести до Верховної Ради законопроект про Стамбульську конвенцію.

Але досі, попри зусилля та очікування, проект не внесли навіть до порядку денного поточної сесії Верховної Ради України!

«Ми чекали два роки [...] тому нагадуємо ще раз про вимогу ратифікувати Стамбульську конвенцію проти насильства якомога швидше. Ми готові публікувати петиції кожні три місяці та збирати необхідну кількість підписів до тих пір, поки Стамбульська конвенція не буде ратифікована, а тисячі жінок, що постраждали від насильства, не буде почуто», – йдеться у заяві, інформує «Громадське».

Стамбульська конвенція є першою міжнародною угодою, де пояснюється поняття ґендеру, яке помилково або свідомо неправдиво пов’язують із пропагандою гомосексуалізму, одностатевими шлюбами тощо. Конвенція визнає насильство щодо жінок водночас і порушенням прав людини, і видом дискримінації, а також встановлює чіткий звʼязок між досягненням рівноправності між жінками і чоловіками та викоріненням насильства над жінками.

Україна підписала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція) ще 2011 року, але досі не ратифікувала.

У 2016 році спроба ратифікувати цей документ провалилася. Нинішня Верховна Рада в цьому питанні дуже консервативна. Минулого тижня стало відомо, що 307 депутатів створили міжфракційне об'єднання за «сімейні цінності».

Станом сьогодні Конвенцію Ради Європи у ЄС не ратифікували Болгарія, Чехія, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Словаччина та Велика Британія. Натомість Європейський Союз та Рада Європи закликають Україну ратифікувати її без зволікань.

Ратифікувавши Стамбульську конвенцію, Україна зможе отримати профільну підтримку Ради Європи та міжнародної спільноти з цих питань.

Структура конвенції ґрунтується на «чотирьох Р»: Prevention (Попередження), Protection and support of victims (Захист і підтримка постраждалих), Prosecution of offenders (Суд над злочинцями) та Integrated Policies (Загальні принципи)