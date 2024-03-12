Безкоштовне збереження біоматеріалів загиблих військових гарантоване державою

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 березня, підписав закон, який виправив норму щодо військовослужбовців в частині забезпечення їх правом на біологічне батьківство та материнство. Відповідний законопроект № 10448 повернуто з підписом голови держави.

Закон було розроблено з метою збереження генофонду українського народу, а також врегулювання питання соціального захисту військовослужбовців в частині забезпечення їх права на біологічне батьківство (материнство).

Законом передбачається, що у разі загибелі або визнання померлою особи її репродуктивні матеріали безкоштовно зберігатимуть упродовж трьох років з моменту загибелі людини. Надалі зберігання може покрити приватна особа. Дитина, зачата цими клітинами, вважатиметься сином чи донькою загиблого/-ої.

Після закінчення цього строку подальше зберігання може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин.

Документом регламентується, що фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті. Це дозволить зберігати клітини загиблого бійця чи бійчині та використовувати їх для запліднення протягом трьох років з моменту загибелі людини.

Також законопроект дозволяє визнавати нотаріально посвідчене волевиявлення людини про використання клітин, якщо ці документи були укладені до набуття чинності згаданим законом.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада підтримала безкоштовне збереження біоматеріалів загиблих військових. Цьому передував допис адвокатки Олени Бабич, яка у січні 2024 року, опублікувала пост у Facebook, у якому вказала на те, що згідно з законом, у разі смерті людини, чиї біоматеріали зберігаються у кріобанку, вони мають бути утилізовані. Це викликало обурення у суспільстві. Пізніше голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький запевнив, що біоматеріали утилізувати не будуть, а неточності у законі виправлять.