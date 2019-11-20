Зеленський посмертно нагородив командира 128 бригади ЗСУ Євгена Коростельова

Євген Коростельов помер у віці 38 років унаслідок важкого поранення, отриманого на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького II ступеня командира 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Збройних сил України Євгена Коростельова (посмертно). Відповідний указ опубліковано на президентському сайті.

«За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня Коростельова Євгена Володимировича – полковника (посмертно)», – сказано в указі.

Командир 128-ї гірсько-піхотної бригади Євген Коростельов отримав важке поранення 12 листопада неподалік від Новотроїцького під час обходу передових позицій. Він разом з іншим офіцером підірвався на міні.

Євген Коростельов помер 19 листопада на світанку в харківському госпіталі.

У 2015 році за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Євген Коростельов був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Командиром 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади офіцер ЗСУ став у вересні цього року, до того служив в 25-й десантній бригаді, де був начальником артилерії та заступником командира.

У полковника залишилася дружина, донька і син. Йому було 38 років, повідомила «Новинарня».