Володимир Зеленський виступив перед учасниками Мюнхенської конференції з питань безпеки

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 17 лютого виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Він закликав партнерів швидше ухвалювати рішення про підтримку України й наголосив, що українці не погодяться на територіальні поступки.

Президент України виступав у тій частині конференції, яку назвали David on the Dnipro («Давид на Дніпрі»). Таким чином Україну порівняли з біблійним героєм Давидом, який переміг великого професійного воїна Голіафа. Зеленський зазначив, що хоча й бачить у цьому повагу до України, але вважає, що Давид – це зараз увесь вільний світ. Він подякував партнерам за зброю, але наголосив, що зусилля для перемоги потрібно пришвидшити.

«Голіаф не має шансів. Але, на жаль, має потенціал. На жаль, торгуючи зі світом, пробує купувати собі час для агресії. На жаль, може знищити ще багато життів. Ось чому ми маємо поспішати. Нам потрібна швидкість. Швидкість наших домовленостей. Швидкість постачання для посилення нашої пращі [зброї для метання каміння, якою Давид убив Голіафа]. Швидкість рішень для обмеження російського потенціалу. Швидкості немає альтернативи. Бо швидкість зараз – це те, від чого залежить життя», – сказав Зеленський.

Він додав, що поки Захід та Україна домовляються, Росія співпрацює з Іраном, пристосовується до санкцій і придумує, як «задушити ще Молдову». Тож український президент наголосив, що діяльність Росії може призвести до ескалації в низці інших регіонів.

«Справа не лише в Україні. Річ у тому, що Голіаф повинен програти. Жодної альтернативи цьому немає! Бо Кремль здатен зламати безпеку та мир усіх, хто представлений зараз тут, у Мюнхені. Зволікання світу – це ресурс, від якого живиться путінська диктатура. Так було роками», – пояснив Зеленський.

Він додав, що Україна здатна звільняти свою землю, повернути безпеку в Чорному морі та продовольчу безпеку у світі. Проте Зеленський закликав не йти на компроміси з росіянами і «звільнити Україну та Європу».

«Треба звільнити від російського агресивного потенціалу кожну міжнародну інституцію та кожну галузь світової економіки. Бо лише тоді зʼявиться шанс для свободи пройти через наш кордон далі на схід. Чи може свобода бути предметом компромісу? Ні. І це "ні" тверде, як камінь», – наголосив Зеленський.

Він констатував, що треба звільнити Україну та Європу. «Бо коли російська зброя стріляє в нас, її приціли вже наведені й на наших сусідів», – наголосив президент.

Мюнхенська безпекова конференція – щорічна конференція, яку організовують із 1962 року. Спершу в ній брали участь лише представники країн НАТО, але після розпаду Радянського Союзу до заходу почали долучати посадовців з України, Росії, Китаю та інших країн.