Віктор Петренко у постановці «Аленький цветочек» у Сочі в липні 2022 року

Президент Володимир Зеленський позбавив президентської стипендії українського фігуриста, чемпіона Олімпійських ігор 1992 року з фігурного катання Віктора Петренка. Виплату стипендії скасовано через виступи в Росії після початку повномасштабної війни. Зеленський підписав відповідний указ № 567/2022.

«Відповідно до пункту 9 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор від 18 серпня 2004 року, Віктора Петренка позбавлено державної стипендії, що була призначена йому указом Глави держави № 456/2022 від 28 червня 2022 року», – зазначено в указі, який опубліковано на сайті президента.

Зазначається, що в липні спортсмен виступив на льодовому шоу «Аленький цветочек» у Сочі попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання.

Також повідомляється, що Петренко припинив тренувати спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та «розвивати громадський фізкультурно-спортивний рух».

53-річний Віктор Петренко – олімпійський чемпіон (чоловіче одиночне катання), триразовий чемпіон Європи, чемпіон світу. Уродженець Одеси.

Чемпіон Олімпійських ігор (Альбервіль, 1992) та світової першості з фігурного катання.

У липні він зіграв одну з головних ролей у льодовому шоу «Аленький цветочек», яке поставила дружина прес-секретаря Владіміра Путіна – Дмітрія Пєскова Тетяна Навка. Вчинок Петренка засудив Національний олімпійський комітет України.

Після виступу в Сочі 10 липня Петренка звільнили з посади віце-президента Федерації фігурного катання України та виключили з УФФК.