Президент Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» п’яти військовослужбовцям, які загинули в результаті російського вторгнення, захищаючи суверенітет України. Про це йдеться у відповідному указі від 20 квітня.

Зокрема, почесне звання отримав 38-річний полковник Олександр Григор’єв – військовий льотчик підрозділу 16-ої окремої бригади армійської авіації «Броди». Він загинув ще 28 лютого у складі екіпажу вертольоту Мі-8 разом зі старшим лейтенантом Дмитром Нестеруком та лейтенантом Василем Гнатюком поблизу Макарова на Київщині. У вертоліт влучила ворожа ракета, і зв’язок з екіпажом був втрачений. Тіла загиблих вдалося забрати лише після звільнення Київщини від російських окупантів, їх поховали у Бродах 16 квітня, пише «Цензор.НЕТ».

Олександр Григор’єв – військовий льотчик підрозділу 16-ої окремої бригади армійської авіації «Броди» (фото з Вікіпедії)

Також звання Героя України президент присвоїв 26-річному капітану, льотчику Єгору Середюку з Житомирщини, який загинув 15 квітня поблизу Ізюма, повертаючись із бойового завдання. Раніше він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Героями України стали теж солдати Волині Микола Цюрик та Роман Марценюк, яких поховали 15 березня, а також майстер-сержант Олександр Цюпак, який раніше отримав медаль «За військову службу Україні».

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії президент присвоїв звання Героя України понад 130 військовослужбовцям, які боронять територію України, більше половини – посмертно.