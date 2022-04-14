Президент України Володимир Зеленський 13 квітня відзначив державними нагородами 281 військовослужбовця Збройних Сил України, сім із них – посмертно. 270 – військовослужбовці Збройних Сил України, 11 – працівники Управління державної охорони. Також іншим указом звання Героя України посмертно присвоєно двом військовослужбовцям ЗСУ.

Військовослужбовці нагороджені «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі воїнів». Зокрема президент присвоїв ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність», Данила Галицького та медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».

Також медалями «За військову службу Україні» нагороджені 11 військовослужбовців Управління державної охорони України.

Також 12 квітня Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»: капітану Володимиру Балюку, капітану Віктору Оцерклевичу та старшому сержанту Олексію Скоблі.

З повним переліком нагороджених можна ознайомитися на офіційному сайті президента України.