Президент України Володимир Зеленський у суботу, 12 березня, відзначив державними нагородами 106 військовослужбовців ЗСУ, 17 з них – посмертно. Ще вісьмом військовим Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка», шістьом з них посмертно.

Звання Героя України з орденом «Золота зірка» президент присвоїв:

Старшому сержанту Васічу Сергію Вікторовичу (посмертно). Мужньо обороняв наші позиції у Київській області. Знищив ворожу техніку і значну кількість живої сили ворога.

Старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу (посмертно). Під час контрнаступу на противника в районі міста Макарів завдав значних втрат ворогу і героїчно загинув, захищаючи побратимів.

Солдату Мрочку Костянтину Васильовичу (посмертно). Мужньо боровся з переважаючими силами противника. Завдяки його ефективним діям окупанти понесли болісні втрати.

Солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу (посмертно). Героїчно виконував свій обовʼязок в бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм співслужбовцям.

Сержанту Ханіну Андрію Павловичу (посмертно). Захищаючи Волноваху Донецької області знищив танк ворога та близько 10-ти осіб противника. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим співслужбовцям і до останнього виконував свій обовʼязок.

Сержанту Дерусовій Інні Миколаївні (посмертно). З 24 лютого старший бойовий медик виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області. Врятувала більше 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим. Перша жінка Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Старшому лейтенанту Гуцулу Володимиру Олександровичу. Завдяки його героїчним діям в Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.

Старшому лейтенанту Чорному Володимиру Володимировичу. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області, було знищено близько 50 осіб противника, танк Т-72 і взято у полон пʼятеро окупантів.