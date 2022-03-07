Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 96 українських військових. Відповідний указ він підписав 7 березня.

Про подвиги окремих героїв він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

Орденом Богдана Хмельницького другого ступеня нагороджуються:

майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у бій з батальйонною тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою і нестандартній тактиці;

капітан Силівакін Ростислав Олександрович, командир механізованого батальйону, який успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи українські міста і села на Сумщині.

Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня відзначили:

лейтенант Лозовий Ігор Сергійович. Діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалась у напрямку траси Житомир – Київ. Знищено.

лейтенант Потуремець Віталій Вікторович. У бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, знищуючи колону техніки противника поблизу міста Київ. Був поранений.

Орден «За мужність» третього ступеня отримав:

майстер-сержант, командир автомобільного взводу Барилюк Валентин Вікторович. Завдяки його хоробрим діям і особистій рішучості танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення, дорогою знищуючи ворога.

Також у своєму відеозверненні він уточнив, що перебуває у своєму робочому кабінеті, вчергове розвінчуючи міфи про його втечу зі столиці. Свої слова він продемонстрував відповідним відео з вікна робочого кабінету.

«Майже три роки тому – щойно відбулись вибори – ми зайшли в цю будівлю, в цей офіс і одразу почали планувати переїзд. Я мріяв переїхати з Банкової разом з урядом і парламентом, щоб розвантажити центр Києва і загалом – переїхати у сучасний, прозорий офіс – як і належить прогресивній демократичній європейській країні. Тепер я скажу одне: я залишаюсь тут. Залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись. І нікого не боюсь», — наголосив Володимир Зеленський.

Додамо, що самого президента України нагородили медаллю Свободи Рональда Рейгана. Керівник Президентської фундації Рональда Рейгана Фредерік Раян 7 березня передав медаль амбасадорці України в США Оксані Макаровій.