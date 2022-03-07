Замість Володимира Зеленського медаль отримала послиня США в Україні Оксана Макарова

Президент України Володимир Зеленський отримав медаль Свободи Рональда Рейгана. 7 березня керівник Президентської фундації Рональда Рейгана Фредерік Раян передав медаль послині України в США Оксані Макаровій.

За словами Фредеріка Раяна, що ця нагорода відзначає лідерство глави України та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рональд Рейган присвятив своє життя.

«Сьогодні кремлівський режим намагається відновити уламки радянської імперії, розпочавши жорстоку та криваву війну в центрі Європи. Як і понад три десятиліття тому, «імперія зла» не має шансів на існування. Українці своєю кров’ю та відчайдушною боротьбою дають люту відсіч агресору, демонструючи мужність і волю», – сказав Фредерік Раян.

Зазначимо, що нагороду «медаль Свободи» заснувала Фундація Президента США Рональда Рейгана у 1992 році. Її вручають видатним світовим діячам за «здійснення значного та тривкого внеску у розвиток свободи у світі». Її лауреатами свого часу стали Лех Валенса, Михайло Горбачов, Колін Павелл, Маргарет Тетчер, Джордж Буш, Іцхак Рабин, Натан Щаранський.