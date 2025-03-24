Микола Калашник з 1 січня був тимчасовим виконувачем обов'язків голови КОДА

У понеділок, 24 березня, президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Миколу Калашника головою Київської обласної державної адміністрації. Калашник був тимчасовим виконувачем обов’язків голови ОДА з січня 2025 року.

«Призначити Калашника Миколу Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації», – йдеться в указі президента №176/2025.

Калашник обійняв посаду після Руслана Кравченка, якого наприкінці грудня 2024 року рішенням уряду призначили головою Державної податкової служби. Микола Калашник з 1 січня 2025 року був тимчасовим виконувачем обов’язків голови Київській облдержадміністрації – до звільнення Кравченка він працював його заступником у КОДА.

11 березня Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Калашника на посаду голови КОДА.

34-річний киянин Микола Калашник працював економістом, є кандидатом економічних наук. з 2017 по 2020 роки працював керівником апарату Дарницької районної державної адміністрації в місті Києві. Наступні чотири роки посадовець працював першим заступником голови Дарницької РДА та тимчасовим виконувачем обов’язків голоди цієї адміністрації.