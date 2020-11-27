Сергію Гриневецькому в Офісі президента вручив посвідчення Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє прес-служба глави держави ввечері в п’ятницю, 27 листопада.

Відповідний указ № 520/2020 Зеленський підписав сьогодні.

«Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі президента, Володимир Зеленський висловив сподівання, що область розвиватиметься, адже вона є рідною для Сергія Гриневецького, і він як ніхто знає всі питання та потреби краю. Тож президент побажав новому очільнику Одеської ОДА плідної роботи», – зазначають у прес-службі президента.

На сайті президента також вказали, що Сергій Гриневецький був народним депутатом України VI та VII скликань, а також обраний депутатом Одеської обласної ради з листопада цього року.

Коментуючи призначення Гриневецького головою Одеської ОДА екс-лідер одеського «Правого сектора» Сергій Стерненко нагадав, що Гриневецький – комуніст та регіонал, який вже обіймав цю посаду за часів Кучми.

«…Договорняк Зеленського з Трухановим можна вважати офіційно затвердженим. На місцевих виборах він балотувався від громадянина РФ Геннадія Труханова. Гриневецький – прихильник розділення України, запровадження російської мови другою державною та виступає проти вступу України до НАТО та за дружбу з Росією. Також він підпадає і під люстрацію, і під декомунізацію. Зеленський фактично дарує стратегічно важливий регіон російській агентурі», – написав активіст у Facebook.

Хто такий Сергій Гриневецький

Під час парламентських виборів 1998 року Гриневецький висувався у виборчому окрузі № 143 (Одеська область) і вперше став народним депутатом України III скликання. З травня 1998-го - в складі фракції НДП. У липні 1998-го був обраний членом Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці.

З травня 1998 року до лютого 2005 року Гриневецький очолював Одеську облдержадміністрацію. Після цього з лютого до липня 2005-го був головою Одеської обласної ради.

Під час Помаранчевої революції у 2004 році Гриневецький був одним із головних організаторів скандального Сєверодонецького з’їзду, який відбувся у 28 листопада 2004 році на підтримку «кандидата від влади» Віктора Януковича. На цьому з’їзді депутати всіх рівнів зі східних і південних областей України зібралися під гаслами «створення федерації», «незалежності Південно-Східного регіону». На цьому з’їзді всі присутні також називали законно обраним президентом Януковича.

Про відокремлення у разі приходу до влади Ющенка говорили практично всі присутні. Одним із виступаючих був і Гриневецький.

Після проведення з’їзду генеральна прокуратура і Служба безпеки України порушили кримінальні провадження за статтями 109 і 110 кримінального кодексу – посягання на територіальну цілісність і дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Проте продовження ці справи не мали.

Після приходу до влади Віктора Ющенка у липні 2005 року Гриневецький був призначений директором департаменту зовнішньоекономічних зв'язків Торгового дому «Хлібна гавань».

На дострокові вибори Верховної Ради-2007 пішов разом з Блоком Литвина і вдруге отримав мандат народного депутата VI скликання (№ 2 виборчого списку). З листопада 2007-го – в складі фракції «Блок Литвина». У грудні 2007-го обійняв посаду першого заступника голови парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони. Обраний заступником голови Народної партії Володимира Литвина, очолював Одеську обласну партійну організацію.

У грудні 2012 – лютому 2014 був народним депутатом України 7-го скликання 16 січня 2014 року Гриневецький голосував за так звані «диктаторські закони». Він не балотувався на парламентських виборах 2014 і 2020 років.

На цьогорічних виборах мера Одеси підтримав кандидатуру Геннадія Труханова. Передбачалося, що Гриневецький може очолити місцеву обласну раду. Він балотувався до Одеської ради від партії Труханова «Довіряй ділам» і став одним із 13 обраних депутатів цієї політсили.