Андрій Бойчук призначений головою Івано-Франківської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука. Про це повідомила прес-служба президента.

Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента, Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської облдержадміністрації наснаги та сумлінної праці на благо області.

Андрій Бойчук народився у 1976 році в Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік).

Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії «Укртрансгаз».

У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Є засновником благодійного фонду «Центр волонтерських ініціатив».