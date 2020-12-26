Зеленський призначив нового очільника Івано-Франківської ОДА
Андрій Бойчук змінив на посаді очільника Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва
Президент Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука. Про це повідомила прес-служба президента.
Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента, Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської облдержадміністрації наснаги та сумлінної праці на благо області.
Андрій Бойчук народився у 1976 році в Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік).
Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії «Укртрансгаз».
У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Є засновником благодійного фонду «Центр волонтерських ініціатив».