Кабінет міністрів схвалив призначення Андрія Бойчука головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а Олександра Старуха – головою Запорізької ОДА. Відновідне рішення уряд прийняв під час засідання у середу, 16 грудня.

Варто зазначити, що тимчасово виконуючою обов’язків керівника Івано-Франківської ОДА наразі є Марія Савка. Крім того, уряд також ухвалив рішення про звільнення Віталія Боговіна з посади керівника Запорізької ОДА.

Андрій Бойчук, кандидатуру якого на посаду керівника Івано-Франківської ОДА схвалив Кабінет міністрів, є засновником благодійного фонду «Центр волонтерських ініціатив». Раніше був помічником міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана та керував Департаментом з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора Міненерго.

Зазначимо, що Олександр Старух вже очолював Запорізьку ОДА у 2008-2010 роках. З 2013 року він виконує обов’язки голови Запорізької обласної організації політичної партії «Батьківщина».