Володимир Зеленський призначив Валентина Резніченка головою Дніпропетровської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка, який обіймав цю посаду до липня 2019 року.

Вручаючи Резніченку службове посвідчення в Офісі президента, Зеленський побажав йому успіху в роботі. Також президент сподівається, що досвід і «глибоке знання регіону» Резніченка сприятимуть подальшому розвитку та процвітанню Дніпропетровщини.

Перед цим президент звільнив із посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка за його ж заявою. Голова держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проектів.

Міський голова Дніпра Борис Філатов порадів призначенню Валентина Резніченка, адже той уже очолював Дніпропетровську область і, на думку Філатова, є найуспішнішим головою ОДА «за всю історію України».

Хто такий Валентин Резніченко

Валентин Резніченко народився 1972 року в Дніпрі. У 1994-му закінчив Державну металургійну академію України за напрямом автоматизація технологічних процесів та виробництв, має спеціальність «інженер з автоматизації». У 2018 році закінчив Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при президентові України, здобув ступінь магістра за фахом «державне управління». Кандидат юридичних наук.

Трудову діяльність розпочав 1991 року на посаді техніка відділу автоматизованих систем управління Укрдіпромез. Працював на керівних посадах на різних підприємствах.

У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко призначив Резніченка головою Запорізької ОДА, але на цій посаді він пробув лише місяць. З 26 березня 2015-го до 27 червня 2019 року очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію. На цій посаді він змінив олігарха Ігоря Коломойського.