Директор виноробної компанії очолив Закарпатську ОДА
Уряд погодив призначення 52-річного Анатолія Полоскова наприкінці листопада
Президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова керівником Закарпатської ОДА. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента у вівторок, 8 грудня.
Нагадаємо, що 7 грудня екс-голову Закарпатської ОДА, депутата від політичної партії «Слуга народу» Олексія Петрова вибрали головою Закарпатської обласної ради. Під час таємного голосування за 44-річного політика віддали свої голоси 37 депутатів.
Що відомо про Анатолія Полоскова
Як пише прес-служба президента, Полосков у 1997 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство». Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії Chateau Chizay («Шато Чизай»).
25 листопада уряд погодив кандидатуру Анатолія Полоскова на посаду очільника Закарпатської ОДА 25 листопада, а також погодив звільнення з цієї посади Олексія Петрова.