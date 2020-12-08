Указ про призначення Анатолія Полоскова керівником Закарпатської ОДА президент підписав 8 грудня

Президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова керівником Закарпатської ОДА. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента у вівторок, 8 грудня.

Нагадаємо, що 7 грудня екс-голову Закарпатської ОДА, депутата від політичної партії «Слуга народу» Олексія Петрова вибрали головою Закарпатської обласної ради. Під час таємного голосування за 44-річного політика віддали свої голоси 37 депутатів.

Що відомо про Анатолія Полоскова

Як пише прес-служба президента, Полосков у 1997 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство». Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії Chateau Chizay («Шато Чизай»).

25 листопада уряд погодив кандидатуру Анатолія Полоскова на посаду очільника Закарпатської ОДА 25 листопада, а також погодив звільнення з цієї посади Олексія Петрова.