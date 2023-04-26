Павло Рябікін раніше був міністром з питань стратегічних галузей промисловості

Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Рябікіна на посаду нового посла України у Китаї. Про це йдеться в указі Зеленського.

«Призначити Рябікіна Павла Борисовича надзвичайним та повноважним послом України у Китайській Народній Республіці», – повідомив Зеленський, який цього ж дня вперше від початку війни поспілкувався із Сі Цзіньпіном.

Павло Рябікін закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «правознавство», здобув кваліфікацію «юрист-міжнародник», референт-перекладач німецької мови. Був членом Київської міської колегії адвокатів Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, працював юристом.

Протягом 2000-2005 років Рябікін був народним депутатом України, працював у комітеті Верховної Ради з питань правової політики, з 2002 року – голова підкомітету з питань господарського законодавства Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.

З 2005 по 2006 роки Рябікін був заступником міністра транспорту та зв’язку. Під час другої каденції (з 2012 по 2014 роки) він працював у Комітеті Верховної Ради з питань транспорту і зв’язку. Також Рябкін обіймав посади посла України в Данії, заступника голови Київської міської державної адміністрації, генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль». З 2020 року він очолював Державну митну службу України.

У листопаді 2021 року його призначили міністром із питань стратегічних галузей промисловості України. Напередодні парламентарі відправили у відставку його попередника Олега Уруського.