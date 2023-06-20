Андрій Мельник, будучи послом у Німеччині, не соромився різко критикувати німецьку владу за недостатню допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський призначив послом України у Бразилії скандального дипломата Андрія Мельника, який дотепер був заступником міністра закордонних справ, а раніше – послом України в Німеччині. Про це йдеться в указі Зеленського від 20 червня.

З 18 листопада 2022 року Кабінет міністрів України призначив Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ України, а перед тим, з 19 грудня 2014 до 9 липня 2022 року Мельник був послом України в Німеччині. На цій посаді він критикував Німеччину за недостатню допомогу Україні у відбитті російської агресії та не боявся різко висловлюватися на адресу німецької влади. За недипломатичні висловлювання його критикували і навіть пропонували відправити в Україну. Втім, і після звільнення з посади посла Мельник продовжив критикувати німецьких політиків за їх проросійську позицію.

Від початку вторгнення Росії в Україну Мельник, будучи послом, неодноразово в різкій формі звинувачував екс-канцлерку Анґелу Меркель і колишнього міністра закордонних справ, а нині президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра за те, що, на його думку, саме вони своєю політикою умиротворення щодо Москви уможливили напад Росії на Україну. Коли ж Меркель відкинула це звинувачення, Мельник дорікнув їй тим, що вона не висловила «ані найменшого натяку на самокритику», зазначає DW..

На відміну від Меркель, Штайнмаєр публічно визнав свої політичні помилки у минулому: «Ми трималися за мости, в які Росія не вірила і щодо яких нас застерігали наші партнери».

Крім того, послом України в Індії Зеленський призначив заступника міністра оборони генерал-майора Олександра Поліщука. Він має досвід дипломатичної служби на посаді заступника військового представника Місії України при НАТО з 2004 до 2007 року.

Крім того, послом України в Колумбії президент призначив Юрія Полюховича, який також є послом України в Перу.