Заступник голови МЗС Німеччини Тобіас Лінднер разом з уже колишнім послом України в Німеччині Андрієм Мельником (праворуч)

Для екс-посла України в Німеччині Андрія Мельника влаштували «виняткове» прощання, повідомило в понеділок, 26 вересня, видання Bild із посиланням на джерело в Міністерстві закордонних справ Німеччини. Цього дня Мельник офіційно пішов із посади посла.

На прощання заступник міністра закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер вручив Мельнику портрет президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та особистий подарунок. Також йому влаштували обід.

Як йдеться в публікації, на відміну від більшості послів, з Мельником прощався не голова чи заступник голови департаменту, а заступник міністерки Анналени закордонних справ Анналени Бербок – Тобіас Лінднер.

Співрозмовник журналістів у МЗС Німеччини зазначив, що таке прощання відбувається лише в кількох виняткових випадках. Мельнику влаштували державне прощання, щоби висловити «чітке визнання» німецького міністерства.

Мельник подякував Лінднеру за підтримку, яку Німеччина надала Україні. Він сказав, що знає, що «не завжди тримав форму», але з 24 лютого Україна опинилася «на межі краху», тому його поведінку варто сприймати як «крики про допомогу».

У Twitter заступник міністерки закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер зазначив, що сподівається скоро знову побачити Мельника в Україні та в мирі. «Всього найкращого, шановний Андрію, у наступних справах. Слава Україні!» – написав він.

Heute durfte ich Botschafter @MelnykAndrij im @AuswaertigesAmt gemeinsam mit Freunden und Weggefährten offiziell verabschieden. Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen in der Ukraine und im Frieden. Alles Gute, lieber Andrij, für Ihre nächsten Aufgaben. Slava Ukraini! pic.twitter.com/thhHnBzw87 — Dr. Tobias Lindner (@tobiaslindner) September 26, 2022

У відповідь Мельник подякував за «незабутнє державне прощання».

«Німеччина завжди залишиться в моєму серці. Для мене було честю служити своїй Батьківщині в Берліні й допомагати формувати україно-німецьке стратегічне партнерство», – написав дипломат.

Danke lieber Staatsminister @tobiaslindner für diese Würdigung & den unvergesslichen Staatsabschied im @AuswaertigesAmt Deutschland bleibt für immer in meinem Herzen️ Es war mir eine Ehre, in Berlin meiner Heimat zu dienen & die strategische Partnerschaft mitzugestalten https://t.co/e2NPRokdKc pic.twitter.com/vk013kmt2W — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 26, 2022

Нагадаємо, 23 вересня президент Володимир Зеленський призначив послом України в Німеччині Олексія Макеєва.