Алєксандр Нєвзоров демонструє проукраїнську позицію, хоча в минулому був довіреною особою Путіна

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський журналіст та колишній депутат Державної думи РФ Алєксандр Нєвзоров подався на українське громадянство. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в понеділок, 6 червня.

«Я знаю, що він хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову, він є у списках», – зазначив президент, якого процитувало «Суспільне».

За його словами, Україна має докладати зусиль, щоб дестабілізувати ситуацію в Росії.

«Якщо ми можемо хитати Росію, то треба це робити. Я вважаю, що це наша зброя теж – люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну», – наголосив Зеленський.

Водночас президент не пояснив, чи отримав Нєвзоров російське громадянство. Однак цю інформацію 3 червня підтвердили в Державній міграційній службі. «Цей указ дійсно підписаний. Більше нічого коментувати не можемо», – сказали у ДМС агенції «Укрінформ».

Першим про надання громадянства Нєвзорову та його дружині повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко. За словами Геращенка, громадянство надано «за визначні заслуги перед нашою країною». Також про це сам Нєвзоров непрямо заявив на своїх сторінках у соціальних мережах.

Що відомо про Алєксандра Нєвзорова

Алєксандр Нєвзоров – 63-річний російський блогер та журналіст, який від початку нападу Росії на Україну виступив проти війни та підтримував українську армію.

У 1993-2007 роках він був депутатом російської держдуми. Працював на телеканалі ГРТ, який у 1990-ті роки був під контролем олігарха Бориса Березовського. У 2012 році на виборах президента Росії Нєвзоров був довіреною особою Владіміра Путіна. За його словами, Путін заступився за нього, коли його хотіли вбити бандити.

У 2015 році після анексії Криму та бойових дій на Донбасі Невзоров заявляв, що «у нього немає національності». В останні роки здебільшого був відомий як блогер та запрошений спікер російських опозиційних ЗМІ. Також він веде свій YouTube канал, де різко критикує російську владу та армію, а більшість своїх випусків закінчує словами «Слава Україні».

У Росії проти Нєвзорова порушили кримінальну справу за те, що він добре відгукувався про полк «Азов» і подавав інформацію про війну не так, як це вимагає російська влада. Йому загрожує до 15 років в’язниці.

У Литві Нєвзоров визнаний воєнним злочинцем через підтримку дій радянських і прорадянських силовиків, які в січні 1991 року штурмували Вільнюський телецентр. Тоді загинули 14 цивільних людей, а Нєвзоров, будучи на місці подій, випустив фільм, у якому висловлював підтримку силовикам. Нєвзоров заявляв, що намагався тоді врятувати Радянський Союз і не шкодує про вчинене.