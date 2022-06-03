Олександр Невзоров з перших днів війни засудив політику РФ та розповідав правду про злочини російської армії в Україні

Президент України Володимир Зеленський надав українське громадянство російському журналісту та публіцисту Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій. Інформацію про це підтвердив сам Невзоров на своїх сторінках у соціальних мережах.

Першим про надання громадянства Невзорову та його дружині повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко. За словами Геращенка, громадянство надано «за визначні заслуги перед нашою країною».

Згодом цю інформацію підтвердив сам журналіст.

«Злочинець-Росія. Жертва-Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву…Я встаю на бік жертви. І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце», – йдеться у дописі Невзорова у Facebook.

Зазначимо, що на сайті глави держави відповідного указу наразі немає.

У березні в країні-агресорі Росії проти Невзорова порушили кримінальну справу за «дискредитацію» збройних сил РФ. Сам Невзоров рішуче засудив початок широкомасштабної війни проти України та покинув Росію. Наразі він перебуває в Ізраїлі.

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