Зеленський відвідав поранених військових і оглянув будівництво нового реабілітаційного центру

Президент Володимир Зеленський у неділю, 30 липня, здійснив візит в Івано-Франківськ, де, зокрема, відвідав реабілітаційний центр, у якому лікуються українські військові. Також президент вручив їм нагороди.

«Івано-Франківськ. Реабілітаційний центр, у якому лікуються наші захисники. Хочу подякувати кожному з наших воїнів за подвиг та героїзм. Дякую від усіх українців за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю швидкого одужання», – заявив Зеленський.

Як повідомили в прес-службі Офісу президента, Зеленський оглянув Центр фізичної та реабілітаційної медицини, який оснащено сучасним обладнанням для повноцінного відновлення здоров’я пацієнтів. Зокрема, у Центрі використано досвід іноземних фахівців.

Президент поспілкувався із захисниками, які перебувають на лікуванні, поцікавився станом їхнього здоров’я й побажав швидкого одужання. Також він вручив військовослужбовцям державні нагороди – ордени «За мужність» III ступеня. Своєю чергою захисники подарували президентові шеврони. Крім того, Зеленський подякував за роботу медикам, які там працюють.

Крім того, Зеленський ознайомився з проектом створення регіонального реабілітаційного центру для військовослужбовців. Як зазначили в Офісі президента, для його реалізації заплановано залучати бюджетні кошти й допомогу міжнародних донорів. Медичний заклад спеціалізуватиметься на фізичній та ментальній реабілітації захисників.