Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій закликали ввести вегетаріанські та веганські сухі пайки для Збройних сил України. Перед тим звернення набрало понад 25 тисяч підписів.

Наразі в ЗСУ та в інших військових формуваннях немає вегетаріанських сухпайків. Тому Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати пропозицію з петиції. Далі про результати роботи автора петиції має поінформувати Кабінет міністрів.

Автор петиції Петро Павлов пропонував додати до сухпайків, які вже використовуються, додаткові, які враховуватимуть харчові особливості військових. За його словами, такі зміни наблизять ЗСУ до високих стандартів та привернуть увагу потенційних рекрутерів. Як приклад країни, де військові можуть отримувати такі пайки, автор петиції навів США.

Також автор петиції вказав на те, що впровадження вегетаріанських сухпайків буде важливим для людей, що не вживають м'ясні продукти з етичних поглядів; для вірян; для людей, чий організм має обмежену можливість засвоювати лактозу; для людей із періодичними проблемами травлення.